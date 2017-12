Northug tilbake i trening

NTB Sport

Planen er mengdetrening, og målet er å bli en del av den norske Tour de Ski-troppen, skriver Adresseavisen.

– Petter har rettet blikket mot det som skal skje i romjula, sier Northugs trener Stig Rune Kveen.

Kveen forteller at Northug har hatt to hviledager etter at han måtte reise hjem før den siste skiathlondistansen i Lillehammer.

– Han har trent tilpasset og er i normal trening. Han er i stand til å gjennomføre hardøkter, men prioriterer å legge ned mye mengdetrening, sier Kveen.

Norge har ti plasser i Tour de Ski, fire av disse er forbeholdt løpere som er inne blant topp 20 i sprintverdenscupen sammenlagt. De seks som er inne på den listen er Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Pål Golberg, Sondre Turvoll Fossli, Eirik Brandsdal og Håvard Taugbøl Solås. Av disse har Klæbo meldt seg uaktuell til Tour de Ski.

Seks allroundere skal inn i Tour de Ski troppen. I tillegg til Petter Northug har nok løpere som Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe, Finn Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth lyst på en av de plassene.

