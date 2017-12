Neville: – Lukaku må få tilbake troen på seg selv

NTB Sport

I en blek United-forestilling var det Lukaku som fikk mest kjeft i sosiale medier og hos ekspertene etter søndagens 1-2-tap. Den belgiske kraftspissen hadde svake involveringer i forkant av begge Citys scoringer.

Spesielt klareringsforsøket etter 54 minutter fikk United-fansen til å riste på hodet. Ballen gikk i ryggen på lagkamerat Chris Smalling og spratt videre til Nicolás Otamendi, som satte inn vinnermålet.

– I dag slet han. Jeg snakker ikke bare om å slite i form av å bomme på sjanser, men han slet med å være synlig og ha selvtillit underveis i kampen. Han er nødt til å riste dette av seg raskt, for han er Manchester Uniteds midtspiss, sier Neville til Sky Sports.

Lukaku fikk muligheten til å gjøre litt opp for seg mot slutten av derbyet, men han måtte se City-keeper Ederson varte opp med en klasseredning.

24-åringen ble i sommer hentet til United fra Everton for over 800 millioner kroner. Etter en sterk start på sesongen står han nå med kun to mål på sine 14 siste kamper i alle turneringer. Neville begynner å bli småbekymret.

– Han er ung, men han må komme seg dit at han tror på seg selv og at han har noe å gjøre utpå der. I øyeblikket ser det ikke ut til at han tror på det, mener Neville, som spilte for United mellom 1992 og 2011.

