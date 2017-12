Kokslien vraket til helgens kombinertrenn i Østerrike

NTB Sport

Det betyr at Kokslien i stedet reiser til USA for å gå renn i kontinentalcupen. 32-åringen ble nummer 22 som best under kombinertløpernes verdenscupåpning i finske Ruka forrige måned.

Norge har fått en flott start på sesongen. Espen Andersen leder verdenscupen sammenlagt etter to seirer (Ruka og Lillehammer), mens Jan Schmid er nummer tre. Deretter følger Jørgen Graabak på sjetteplass.

– Gutta har lagt bak seg en fin treningsperiode etter verdenscuprennene i Lillehammer. Vi gleder oss over den gode sesongstarten, men det er mange viktige renn igjen av sesongen. Målsettingen i Ramsau er å være med å kjempe i toppen, sier landslagssjef Kristian Hammer.

Magnus Krog er tilbake i troppen etter en periode med sykdom. I første omgang reiser han til Østerrike som reserve. Hammer tar også med seg Espen Dahlhaug Bjørnstad til helgens to renn.

23-åringen greide nylig karrierebeste med en 11.-plass i verdenscuprennet i Lillehammer.

Verdenscuputtaket: Magnus Moan (Byåsen), Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Espen Andersen (Lommedalen), Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Magnus Krog (Høydalsmo).

Kontinentalcuputtaket: Mikko Kokslien (Søre Ål), Truls Johansen (Elverum), Harald Riiber, (Heming), Sindre Ure Søtvik (Eldar).

