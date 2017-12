NTB Sport

Ifølge nettstedet har IBU degradert Russlands skiskytterforbund til et såkalt «provisorisk medlem». Det hindrer verken russerne fra å konkurrere under eget flagg eller å arrangere konkurranser.

Vedtaket kan kun bli endret etter at Den internasjonale olympiske komité (IOC) har opphevet sin utestengelse av Russlands olympiske komité. Det er også et krav om at det ikke oppstår nye dopingsaker.

