Tande treer under vanskelig forhold i Tyskland

Tande tok ledelsen da han som tredje siste hopper plantet skiene på 135,5 meter og fikk 122,5 poeng.

Men både Wellinger og Freitag tok seg forbi nordmannen. Førstnevnte fikk opp et hopp på 139,5 meter, mens Freitag knuste hele feltet da han avsluttet konkurransen med et svev på hele 145 meter.

Det holdt til seier med 2,4 poengs margin til landsmannen Wellinger, mens Tande havnet ytterligere 3,5 poeng bak.

Norge fikk også med seg en femteplass gjennom Robert Johanssons hopp på 130,5 meter. Johann André Forfang hoppet halvmeteren kortere og ble nummer sju.

Andreas Stjernen endte på 29.-plass og Halvor Egner Granerud på 37.-plass. Anders Fannemel skuffet stort med kun 94,5 meter og endte tredje sist av de 50 hopperne.

Søndagens renn skulle egentlig vært avgjort over to omganger, men uvær førte til at første omgang ble tellende.

