Sparta satte en stopper for Vålerengas seiersrekke

NTB Sport

Storhamar vant hele 7-0 mot Stjernen lørdag og topper tabellen med 71 poeng. 14 poeng skilte ned til tabelltoer Sparta før søndagens kamp mot Vålerenga, som sto med sju strake seirer.

Etter at det sto 1-1 etter første periode i Furuset Forum satte Sparta opp dampen. Patrick André Bovim og Niklas Roest sikret 3-1-ledelse før siste periode.

Kyle Osterberg scoret sitt andre mål for kvelden i starten av tredje periode for Sparta, men Thomas Olsen og Tobias Lindström skapte fornyet spenning i sluttminuttene.

Tabelltoeren holdt imidlertid unna og sikret en viktig seier dersom de skal true Storhamar på toppen av tabellen. Hamarsingene har vunnet tolv strake kamper.

Frisk Asker er nummer tre på tabellen etter 3-2-seieren mot Lørenskog søndag. James Sixsmith sørget for at Lørenskog ledet 1-0 før siste periode, men Endre Medby, Nick Pageau og Viktor Granholm snudde kampen og sikret seieren for tabelltreeren.

Kampen mellom Stavanger Oilers og Lillehammer måtte avgjøres på straffer etter at det sto 3-3 etter forlengningen. David Morley scoret det avgjørende målet på straffer, slik at Lillehammer kunne bokføre seieren.

