Røisland med verdenscupseier i Big Air

NTB Sport

Det var Røislands andre seier i verdenscupsammenheng. I januar vant han en konkurranse i slopestyle i Østerrike.

20-åringen sikret seieren med totalt 182,75 i poengsum. Han gjorde sitt beste hopp i første forsøk. Den fikk han 93,50 poeng for, og det var den høyeste scoren for et enkelt hopp under hele Big Air-konkurransen i Copper Mountain.

Det skite 5,5 poeng ned til det amerikanske hjemmehåpet Chris Corning, mens tredjeplasserte Chandler Hunt var ytterligere 18,25 poeng bak.

Også i kvinneklassen ble det en norsk pallplass å juble for. Silje Norendal ble treer med poengsummen 156,75. Hun måtte se seg slått av vinneren Reira Iwabuchi (Japan) og Julia Marino (USA) med henholdsvis 12,5 og 3,5 poeng.

Norendal fikk 70,25 poeng som best for sitt andre hopp.

