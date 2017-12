Norske herreløpere fikk juling i Davos

NTB Sport

Kun to norske kom inn blant de ti beste. Hans Christer Holund endte på 8.-plass. Både Krüger og Holund går for Oslo-klubben Lyn.

Krüger tok 4.-plass i skiathlon i Lillehammer sist helg.

– Litt surt at det ble en ny 4.-plass. Jeg får ta med det positive. Jeg tror at jeg disponerte kreftene bra i høyden, og det må man også. Avslutningen var grei, men de andre hadde litt mer saft i beina, sa Krüger til TV 2.

Ekspertseier

Seieren gikk ikke overraskende til den franske skøyteeksperten Maurice Manificat. Han fikk selskap på pallen av den russiske superduoen Sergej Ustjugov og Alexander Bolsjunov.

Russerne er i utgangspunktet ikke klarert for deltakelse i OL i Pyeongchang, men det er ikke utenkelig at både Ustjugov og Bolsjunov deltar i Sør-Korea i februar under nøytralt flagg.

Manificat skøytet inn 4,0 sekunder foran Ustjugov i mål. Bolsjunov var 10,6 sekunder bak Ustjugov igjen.

– Jeg har en god start på sesongen, og jeg elsker å gå i Davos. Jeg liker løypene og stemningen. Jeg er virkelig glad for denne seieren, sa Manificat i seiersintervjuet.

Krüger som beste norske hadde 21,3 sekunder opp til Manificat.

Manificat hadde også beste etappetid under jaktstarten i minitouren i Ruka for to uker siden.

Langt bak

Flere av de norske skuffet stort i Davos. Martin Johnsrud Sundby har slitt med magetrøbbel denne uken, og han drøyde til lørdag før han friskmeldte seg helt til rennet. Løpet til Sundby bar preg av de siste dagers sykdomstrøbbel, og han endte helt nede på 20.-plass.

Sjur Røthe ble nummer 22, Finn Hågen Krogh nummer 27, Sindre Bjørnestad Skar nummer 34 og Didrik Tønseth nummer 36. Tønseth hadde hele 1.47,2 minutter opp til vinneren.

Håvard Tagbøl Solås ble nummer 84.

Verdenscupleder Johannes Høsflot Klæbo sto over 15-kilometeren. Han er tilbake igjen til rennene i Toblach kommende helg.

