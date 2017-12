Lorentzen fikk det for tøft på lynkjapp 1000 meter

NTB Sport

Fana-løperen var i mål på 1.07,44. Med det var Lorentzen 52 hundredels sekund bak Juskovs kruttsterke tid.

Lorentzen åpnet bra, men fikk det hakket for tøft i avslutningen. Søndagens tid var omtrent halvsekundet svakere enn den han satte i Calgary forrige helg.

25-åringen fra Bergen har imponert stort denne sesongen. Han vant 1000-meteren under verdenscupstevnet i Stavanger, men søndag klarte han ikke å nå opp mot de aller beste på favorittdistansen. Lorentzen har også to seirer på 500 meter å se tilbake på nå som han får et lite avbrekk fra verdenscupsirkuset.

Juskov satte lørdag verdensrekord på 1500 meter med tiden 1.41,02. Dagen etter slo russeren til igjen og vant også 1000-meteren i Utah. Han endte foran nederlandske Koen Verweij med to hundredeler.

– Verweij og Juskov sjokkerer sprinteliten. De kommer inn fra 1500-meteren og overtar tronen, sa NRKs skøyteekspert Even Wetten.

Juskov er i kanonform om dagen. Søndag gikk han en sisterunde på utrolige 25,1 sekunder. Det er så fort at han nesten ikke kunne skjønne det selv.

I kvinneklassen gikk Hege Bøkko inn til sjuendeplassen. Hun klokket inn på 1.13,81. Det var ny norsk rekord. Hun endte 1,72 sekunder bak den japanske vinneren Nao Kodaira, som satte ny verdensrekord.

Ida Njåtun ble nest sist på 19.-plass på 1000-meteren. Hun hadde tiden 1.16,64.

