Kristoffersen kjørte helt på grensen

Han klarte imidlertid ikke å tukte Marcel Hirscher, som løftet seg fra åttendeplass i første omgang til seier i verdenscuprennet. Kristoffersen endte på annenplass etter at begge de to slalåmkanonene kjørte svært fort i finaleomgangen.

– Det var på grensen. Jeg la igjen et par bøter på ett eller to steder, sier Kristoffersen til NTB for å illustrere hvor fort det gikk.

Ville kjøre fra toppen

Han lå på femteplass før finaleomgangen, men maktet ikke å hamle opp med Hirscher som også ga full gass.

Kristoffersen hadde 14 hundredeler å gå på kontra Hirscher, men østerrikeren kjørte styggfort og vant med 39 hundredelers margin til nordmannen.

– Han kjører på grensen han og, men han er veldig disiplinert og stabil.

Som følge av snøvær og dårlig sikt, vurderte arrangørene å flytte starten lenger ned, men Kristoffersen og Hirscher insisterte på at de ville kjøre fra toppen.

– Det var vanskelig i annenomgangen. Man så ingenting fra midten og ned på grunn av snø. De (arrangørene) vurderte å sette starten lenger ned, men Hirscher og jeg ville kjøre fra toppen.

Nordbotten nummer fem

Svenske André Myhrer ble nummer tre, mens Jonathan Nordbotten tok en sterk femteplass.

Stefano Gross, som ledet etter den første omgangen, ble nummer seks.

Sebastian Foss Solevåg hadde et godt utgangspunkt med sjette beste tid i første omgang, men en feil i finaleomgangen gjorde at han endte på niendeplass.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 15, 1,78 sekund bak Hirscher.

Marcel Hirscher tok sin verdenscupseier nummer 47. Dermed er han bare tre bak den italienske legenden Alberto Tomba.

