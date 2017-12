Köln stadig seiersløs etter vanvittig snuoperasjon

NTB Sport

Freiburg nektet å gi seg før siste slutt i søndagens bundesligakamp. I siste minutt av ordinær tid fikk bortelaget straffe på stillingen 2-3, og Petersen utnyttet den til å utligne.

Som om ikke dét var nok: Fem minutter på overtid fikk Freiburg straffe igjen. Petersen scoret sitt tredje mål for dagen og sørget for at gjestene vant 4-3 og fikk med seg alle poengene hjem.

Köln sparket trener Peter Stöger sist helg, og det så ut til å gi umiddelbar effekt da laget tok ledelsen ved Lukas Klünter etter sju minutter. Sehrou Guirassy doblet ledelsen fra straffemerket etter kvarteret, mens et selvmål av Caleb Stanko ga hjemmefansen en 3-0-ledelse å juble for.

Seier ble det derimot ikke, og Köln står stadig med tre poeng etter 15 serierunder i 1. Bundesliga. Det skiller elleve poeng til nest nederste lag på tabellen, Werder Bremen.

Den norske U21-landslagsspilleren Birk Risa fikk sin første kamp denne sesongen da han kom inn etter 72 minutter, men nordmannen fikk kun være vitne til kollapsen.

For Freiburg var det en svært viktig seier. Laget tok seg ett poeng forbi nettopp Werder Bremen og ligger på kvalifiseringsplassen i den tyske serien.

