Giroud berget heldig Arsenal-poeng i Southampton

NTB Sport

Franskmannen viste styrke i boksen og headet inn utligningen på et innlegg fra Alexis Sánchez i det 88. minuttet. Før det hadde Arsenal jaget scoring lenge, mens Southampton hadde vært svært skumle på kontringer.

1-0-målet fikk vertene allerede etter to minutters spill. Arsenals Per Mertesacker slo først en klønete pasning og fulgte opp med å skli i forsøket på stanse Dusan Tadic. Tadic kunne spille gjennom Charlie Austin, som var kald alene med Petr Cech.

– Det var en vanskelig kamp, og jeg føler at vi fikk svi for en treg start. Vi fortsatte, og det var en kamp med høy intensitet. I annen omgang handlet det bare om oss, men de forsvarte seg bra. Vi spilte med mange spisser. Total sett synes jeg lagånden var bra, og vi var nådeløse helt til slutten, sa Arsenal-manager Arsène Wenger til BBC.

Kontringssterkt hjemmelag

Men også gjestenes målvakt skulle få det travelt ved flere anledninger. Bare i løpet av de første 20 minuttene hadde Austin flere gode muligheter, men han maktet ikke å overliste Cech flere enn den ene gangen.

Alexandre Lacazette noterte en halvsjanse for Arsenal etter et kvarters spill. Franskmannen gjorde en god jobb med å komme seg til avslutning, men skuddet ble ikke godt nok til å sette Fraser Forster på prøve.

Etter pause måtte Arsenal framover, og laget hadde ballen mye. Det åpnet for overgangsmuligheter for vertene. Ryan Bertrand fikk andre omgangs største sjanse da han ble frispilt av Tadic på en kontring i det 66. minuttet. Men alene med Cech satte backen ballen til side for mål.

Før det hadde Oriol Romeu vært nær scoring da han fant en luke rett utenfor Arsenal-feltet. Spanjolen dunket ballen i tverrliggeren uten at Cech var i nærheten av å stoppe skuddet.

Krass kritikk

Mot slutten av oppgjøret ble kampbildet som ventet med et Arsenal som jaget scoring. Og til slutt lyktes det London-laget å snappe poeng fra et ineffektivt Southampton.

Etter kampen måtte samtidig «The Saints» tåle mye kritikk for å ha lagt seg bakpå og halt ut tiden etter pause.

– Sløsing av tid er et problem i England, og dommerne har ikke funnet løsningen på det ennå. Dommerne må bruke sin autoritet og gjøre spillerne klar over at de må respektere sporten og spille. Det er blitt et ordentlig problem de siste to årene, mente Wenger.

Misbrukt sjanse

Southamptons målscorer Charlie Austin tok selvkritikk.

– Vi kan ikke spille slik som vi gjorde i annen omgang. Vi slo leir fra første minutt. Arsenal trenger kun én sjanse for å score. Vi fikk ett poeng, men skulle hatt tre. Hadde vi fått mål nummer to, ville det vært avgjort, sa han.

Uavgjort var heller ikke et ideelt resultat for Wenger og Arsenal. Ett poeng gjør at avstanden opp til tetlagene i Premier League ikke ble redusert i løpet av helgen.

Southampton ligger på sin side midt på tabellen. Laget har imponert spillemessig, men har bare vunnet én gang på de siste sju kampene.

(©NTB)