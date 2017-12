Enkelt for Danmark og Sverige i VM

NTB Sport

Svenskene sto for en utklassing med 33-21. De fulgte dermed opp suksessen fra fredag da Norge ble slått 31-28.

Danmark utnyttet rekken av feil tyskerne gjorde på vei mot 21-17-seier. Tyskland var et trist skue og er et av de svakeste vertslagene i VM for kvinner de siste 14-15 årene.

Serbia tapte overraskende 29-31 for Montenegro. Svenske Per Johansson overtok som trener for montenegrinerne for bare fire uker siden.

Frankrike vant kontrollert 29-26 over Ungarn.

Mandag går de fire siste 1/8-finalene: Romania – Tsjekkia, Spania – Norge, Russland – Sør-Korea og Japan – Nederland.

