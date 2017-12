Brattset før «skummel» Spania-kamp: - Forebyggende med psykologhjelp

NTB Sport

De norske spillerne lever under et hardt press der gull er det TV-seere i Norge vil ha og forventer.

- Jeg prøver å føle minst mulig på det, men det er jo et press der. Jeg prøver å gjøre at det ikke tar overhånd, sier Norges store gjennombruddsnavn i VM til NTB.

- Så har vi jo også mentale trenere her som man kan snakke med hvis presset blir stort. Jeg har brukt det litt og finner det veldig nyttig. Det har vært veldig forebyggende. De (psykologene) er veldig flinke begge to, sier Brattset.

Hun benyttet tilbudet fra Olympiatoppen litt tidligere også, da for å bli en bedre spiller ute på banen.

Hun får en meget viktig rolle i det norske midtforsvaret mot spanjolene. Norsk seier gir sannsynligvis et møte med OL-mester Russland i kvartfinalen.

- Liker du cupspill?

- Ja, det er gøy, men litt skummelt også, sier Brattset.

Østfold-jenta får kjæresten på tribunen i Spania-kampen. Forrige uke var store deler av familien hennes på plass.

I 2003 mistet Norge OL-plassen etter VM-tap for Spania. Mandag møtes de igjen.

Det skjer i 1/8-finalen i Leipzig. I VM for 14 år siden tapte Norge kampen om 5.-plassen mot spanjolene i Zagreb. Det gjorde at det ikke ble norsk OL-tur året etter.

Det nederlaget svir fortsatt for daværende trener Marit Breivik. Og også at hun valgte ferske Katrine Lunde i mål i åpningskampen. Den ga tap for Ukraina.

Reprise?

Etter at Norge sensasjonelt tapte 28-31 mot Sverige fredag, har alle mulige ressurser rundt det norske laget blitt koblet på.

To psykologer (Tom Henning Øvrebø og Britt Tajet-Foxell) er direkte involvert, og Breivik fra Olympiatoppen er på plass.

VM i 2005 i Russland er Norge svakeste mesterskap siden gjennombruddet i 1986. Nesten et helt lag var skadd i St. Petersburg for 12 år siden. Det preget resultatet mye.

Det endte med 9.-plassen. Det kan det bli igjen om Norge snubler mot Spania.

Dette er Norge i håndballmesterskap fra og med 2004:

2004: OL – deltok ikke

2004: Gull EM

2005: 9. plass VM

2006: Gull EM

2007: Sølv VM

2008: Gull OL

2008: Gull EM

2009: Bronse VM

2010: Gull EM

2011: Gull VM

2012: Gull OL

2012: Sølv EM

2013: 5. plass VM.

2014: Gull EM

2015: Gull VM

2016: Bronse OL

2016: Gull EM

