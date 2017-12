Thingnes Bø: – Deilig!

NTB Sport

Lillebror Bø vant fredagens skiskyttersprint etter en strålende konkurranse og fulgte til de grader opp under lørdagens jaktstart. Han tok sin 16. verdenscupseier i til dels vanskelige forhold som inkluderte både snø og vind.

Stryningen gikk ut med Martin Fourcade ikke lenge bak seg, og da Fourcade nøyde seg med én bom da Bø fikk to på første liggende, var duoen i kapp.

Deretter gikk de lenge sammen. Begge skjøt fullt hus på andre liggende, og begge fikk én bom på tredje skyting.

Dermed var det siste skyting som ble avgjørende.

– Inn mot standplass tenkte jeg på å bygge selvtillit, si til meg selv at jeg er god, sterk og ikke sliten. Det handler om å ha troen på at du er sterkere. Da jeg traff raskt og godt, satte jeg press på ham, sa lillebror Bø, ifølge NRK.

– Det er deilig, altså! Det er det. Jeg var vel omtrent ferdig før han begynte på tredje skuddet. Jeg føler jeg er litt bedre enn ham akkurat nå, sa han videre.

– I dag var han best. Det var godt å se at han fikk ned alle blinkene på siste stående der, sa sportssjef Per Arne Botnan i Norges Skiskytterforbund til NTB.

Taktikk

Botnan mente at Bø tok en «Fourcade» da han lynkjapt smelte ned den første blinken på siste stående og fortsette i en tempo som Fourcade ikke maktet å følge på.

– Da er det tøft å bli stående igjen. Dette var godt for Johannes etter et par halvdårlige prestasjoner på standplass i det siste. Det er dette han har jobbet hardt med i de siste månedene, og i dag ville han virkelig treffe. Da er det ekstra godt å lykkes, sa Botnan.

Ikke minst fikk sportssjef Botnan se at Bø holdt hodet kaldt selv om han åpnet ballet med to bom på første liggende.

– Han er sterk og kald og er blitt en bedre skiskytter, fastslo Botnan.

Sterk laginnsats

Jakov Fak fra Slovenia nøyde seg med én bom totalt og tok 2.-plassen, men det var hele 58,8 sekunder opp til Johannes Thingnes Bø.

Martin Fourcade tok seg sammen mot slutten og spurtet inn til 3.-plass.

Tarjei Bø ble nest beste norske på 5.-plass. Med to bom havnet han 1.11,9 minutter bak lillebroren.

Henrik L'Abée-Lund ble nummer åtte og Lars Helge Birkeland nummer ti. De hadde henholdsvis fire og tre bom.

Erlend Bjøntegaard ble nummer 35, mens Ole Einar Bjørndalen endte helt nede på 46.-plass.

Kun Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen har flere verdenscupseirer av de norske i skiskyting enn Johannes Thingnes Bø.

