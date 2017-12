Selvmål sikret Leicester sterk borteseier

NTB Sport

Seieren var den tredje strake for Claude Puel og Leicester. Manageren har gjort det skarpt siden han tok over klubben, og laget er nå oppe på 8.-plassen med 23 poeng fra 16 kamper.

For Newcastle peker pilen motsatt vei. Laget var svært uheldig lørdag og måtte ta til takke med sitt sjette tap på sju kamper.

Riktig nok fikk Rafael Benitez menn en knallstart på kampen. Snaut fire minutter var spilt da Joselu bredsidet inn 1-0 på pasning fra spisskollega Dwight Gayle.

Mahrez-scoring

Utligningen kom kvarteret senere, da Riyad Mahrez fant en luke og dunket til fra 20 meter. Newcastle-keeper Karl Darlow fikk hanskene på ballen, men maktet ikke å stoppe den.

En snau time var spilt da Mahrez viste fram sin presise fot igjen. Denne gang la han opp til Marc Albrighton, som dempet ballen for Demarai Gray. Han skjøt via en Newcastle-spiller og opp i krysset til 2-1-ledelse.

I det 73. minuttet var Gayle frampå og skapte håp om poeng for hjemmefansen. Etter «flipperspill» i Leicester-feltet fikk spissen ballen og satte den via et Leicester-bein og bak en utspilt Kasper Schmeichel.

I eget nett

Det skulle imidlertid ikke ende med uavgjort. Leicesters Shinji Okazaki fikk lønn for strevet da han jaget en ball fem minutter før slutt. Japaneren rakk riktig nok ikke å avslutte, men den jobben gjorde Pérez da han på uheldig vis satte ballen i eget bur.

Med ett poeng fra de siste sju kampene kommer nedrykksstreken nærmere og nærmere Newcastle. Laget har to poengs klaring til 18.-plasserte West Ham.

