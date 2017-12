Lorentzen på 12.-plass tross norsk rekord

NTB Sport

Plasseringsmessig ble løpet en liten nedtur for bergenseren som har vunnet to 500-meterløp i verdenscupen tidligere i sesongen. Men han slo sin gamle norgesrekord fra Calgary i februar med to hundredels sekund.

Dagen før gikk Lorentzen inn til 11.-plass på samme distanse. Da var tiden 34,44.

Lørdagens konkurranse var preget av svært høy fart, og Lorentzen i siste par klarte ikke å matche de beste. Han tapte duellen mot Ronald Mulder (7.-plass) med 19 hundredeler.

Raskest var russeren Ruslan Murasjov på 34,02. Han var fire hundredeler unna å tangere parkamerat Pavel Kulizjnikovs verdensrekord, satt på samme bane i november 2015. Kulizjnikov ble for øvrig nummer fire på distansen, slått med 14 hundredeler av Murasjov.

Annenplassen gikk til nederlenderen Kai Verbij på 34,13, mens hans landsmann Dai Dai Ntab ble treer med 34,15.

På kvinnenes 500 meter gikk Hege Bøkko inn til 14.-plass på tiden 37,92. Løpet ble vunnet av japaneren Nao Kodaira på 36,54.

(©NTB)