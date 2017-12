Hergeirsson klar for «andre omgang»

NTB Sport

Fredag opplevde islendingen en av sine verste kvelder i jobben. Norge var i perioder dårlig i forsvar og unøyaktige i angrep. Nora Mørk og de andre spillerne ga fra seg 27-24-ledelse og tapte 1-7 de siste snaue ti minuttene.

– Vi gjør som vi pleier og tar med oss det som var bra fra i går. Det er lett å tenke at det ikke var så mye bra, men det var det. Og så er det noen småting (å ta tak i). Vi prøver å forsterke det som er bra, og så justerer vi det som trengs for å være klar mot Spania, sa han på lørdagens pressetreff i Leipzig.

Trøtte

Den norske håndballtroppen hadde en røff natt etter 28-31-tapet for Sverige. Vanligvis sover ikke flesteparten av spillere før 02-03-tiden etter en senkamp.

Det var verre denne gangen. Så var det opp og fem-seks timers bussreise til Leipzig.

– Vi kan kalle det vi er ferdige med nå for første omgang, og cupspillet for andre omgang. Vi vet alle at det gjelder å lede når kampen er slutt, og ikke nødvendigvis etter første omgang. Det kan være godt å ta med seg, sa Hergeirsson.

Tøft program

Mandag venter åttedelsfinalen mot Spania. Det er en meget overkommelig kamp for Norge.

– Vi har sett tre Spania-kamper på bussturen, og vi begynner å finne litt ut av dem. De er annerledes enn før med mange nye spillere. De spiller mer moderne, vurderer Norges landslagssjef.

Det som venter rundt neste hjørne, er langt mer utfordrende. Der er etter all sannsynlighet Russland motstander – om Norge vinner sin første cupkamp.

Russerne slo ut Norge i OL-semifinalen for snart halvannet år siden. Det nederlaget førte til en tåreflom av verste sort hos de norske jentene.

Russland tok gullet mens Norge hevet seg og utklasset Nederland i kampen om bronsen.

