VM-vekker for Norge, tapte 28-31 for Sverige

Det gjorde at svenskene vant gruppen foran Norge. Mandag venter Spania på de norske i åttedelsfinalen i Leipzig.

I en eventuell kvartfinale venter så trolig OL-mester Russland.

Norge tapte for første gang på 30 kamper.

– Svenskene vant krigen. De vant flere dueller enn oss i begge ender av banen, og det inkluderer målvaktene, sa Thorir Hergeirsson til NTB.

– Vi var aldri helt oppe på vårt beste. 31 baklengsmål er 6-7 for mye. Det var kampen med de tapte duellene for vår del. Vi var ikke klare for å ta fighten, men jeg er glad for at det var nå vi fikk kjenne på hva som skal til.

Norge var allerede videre fra gruppespillet. I neste kamp er det vinn eller forsvinn.

Gøy for svenskene

– Det er alltid gøy å slå Norge, selv om vi ikke har gjort det så mange ganger. Dette betyr veldig mye for oss, sa svenske Johanna Westberg etter å ha bidratt til å sikre gruppeseieren.

Det sto 24-24 etter 45 minutter. Så scoret Norge to ganger i undertall samtidig som Katrine Lunde (spilte annen omgang) reddet strålende tre ganger på kort tid.

Dermed hadde Norge 26-24-ledelse tross dårlige forutsetninger. Det ble til 27-24 ved Heidi Løke. Det grepet kom Sverige seg ut av.

Stine Bredal Oftedal bommet på straffe (tverrligger) på 28-29. Det ble til 28-30 kort etter.

Etter overlegne norske seirer i de fire første kampene, fikk publikum en kamp som levde så godt som helt inn.

Velorganisert

Sverige startet forbilledlig i forsvar og på returløp. Det holdt i cirka 20 minutter. Da begynte også hvert angrep å koste dem mer.

Norges keeper Kari Aalvik Grimsbø hadde slitt i store deler av 1.-omgangen, men hun avsluttet strålende. Det bidro til at Norge gikk til pause med 18-16.

Det norske forsvarsspillet var ikke patent de første 30 minuttene. Svenskene fikk score altfor lett i etablert angrep, og det ble ikke så mange norske kontringsmål.

Grep

Framover var det mye de kvikke føttene til Stine Bredal Oftedal som løste opp når Norge ganske ofte kjørte seg fast i Sveriges forsvar i førsteomgangen.

Nora Mørk var også meget viktig med flere kraftfulle initiativ som ga mål.

2.-omgangen startet med trøbbel i angrep for Norge. Flere tekniske feil, nøling og bomskudd sendte Sverige inn i kampen for fullt lenge.

Det fortsatt slik i mye av den andre omgangen. Det var kvelden da Norge manglet rytme og flyt.

Videre?

Åttedelsfinalen går for Norges del mandag. Der venter Spania.

Sverige-kampen ble en påminnelse for Norge: Det nytter ikke å spille forsvar på 80 prosent eller slurve framover. Da kan det bli jevnt mot lag også fra det øverste midtsjiktet i VM.

