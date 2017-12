Thingnes Bø tok sin 15. verdenscupseier

NTB Sport

Dermed gikk 24-åringen inn til karrierens 15. verdenscupseier og gjorde samtidig det han ikke klarte under VM i Hochfilzen sist vinter. Da måtte lillebror Bø nøye seg med tre sølvmedaljer.

– Det er alltid bedre å være først enn nummer to. Jeg var samtidig ganske godt fornøyd med rennene mine her forrige sesong. Jeg liker dette stedet, og i dag var jeg heldig som skjøt fullt. Det måtte jeg gjøre for å vinne, sa Thingnes Bø på pressekonferansen etter fredagens seier.

På spørsmål om egen taktikk, svarte han:

– Det var "gå til du dør". Følelsen var at jeg måtte angripe hele veien. Hvis du vil vinne, kan du ikke spare på noe. Jeg tok ut alt jeg hadde fra start og ble sliten på slutten, men holdt heldigvis til mål, sa stryningen.

Han var i egen klasse. Nærmest seg på resultatlista hadde han til slutt franske Martin Fourcade. De siste sesongenes suverene skiskytter var slått med 12,1 sekunder.

24-åringen, som åpnet sesongen med karrierens første verdenscupseier på normaldistanse i forrige uke, har dermed fått en svært solid start på OL-sesongen.

Voldsom fart

Under verdenscupåpningen i Östersund gikk Thingnes Bø i rakettfart, men sløste uvanlig mye med ammunisjonen på standplass både på sprinten og jaktstarten. Fredag fortsatte stryningen med voldsom fart i skisporet og traff samtidig atskillig bedre på standplass.

Til slutt var det ingen som kunne tukte nordmannen som tok karrierens tiende verdenscupseier i sprint. Lørdag går han først ut på jaktstarten.

– Jeg vet at Martin (Fourcade) er sterk og vil prøve å hente meg inn, så jeg må starte hardt. Jeg må prøve å holde avstanden, og kommer ikke til å gi den fra meg lett, sa stryningen.

Thingnes Bø ledet an på det som ble en meget god norsk dag i Hochfilzen.

L'Abée Lunds revansje

Henrik L'Abée-Lund fulgte opp med en strålende femteplass etter feilfri skyting. Han var slått av Thingnes Bø med 52 sekunder.

L'Abée-Lund skulle i utgangspunktet ikke gått rennene i Hochfilzen denne helgen. Oslo-gutten leverte svakest av de norske under verdenscupåpningen i Sverige og måtte vike plass for Erlend Bjøntegaard i den norske troppen.

Da en sliten Emil Hegle Svendsen så valgte å holde seg hjemme fra rennene i Østerrike, kom sjansen for L'Abée Lund likevel. 31-åringen svarte med å gjøre et meget godt renn.

Dermed styrket samtidig L'Abée-Lund OL-aksjene sine betydelig.

– Dette betyr utrolig. Det faller en sekk av skuldrene mine nå. Det er et press hele veien. Utrolig deilig å få til dette, sa han til NRK.

Storebror Bø var tom

Tarjei Bø gikk inn til 14.-plass på sprinten. 29-åringen, som vant tilsvarende distanse i Östersund, slet med å finne krefter.

Lars Helge Birkeland endte på plassen foran Tarjei Bø. Dermed fortsetter sørlendingen den jevne formen i sesonginnledningen. Birkeland har også styrket sine OL-aksjer.

Erlend Bjøntegaard (2 bom) endte på 41.-plass og Ole Einar Bjørndalen (1) tok 28.-plassen på sprinten.

Lørdag er det jaktstart i Østerrike.

(©NTB)