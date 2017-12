Tap for Thoresen og SKA

NTB Sport

Thoresen leverte målpoeng i SKA-seirer i sine to første kamper etter comebacket i verdens nest sterkeste ishockeyliga, men fredag ble det verken målpoeng eller SKA-poeng.

Rekkekamerat Ilja Kovaltsjuk utlignet til 1-1 for SKA vel halvveis i midtperioden, noen minutter etter at Vadim Khlopotov ga Sotsji ledelsen, men Ivan Laritsjev ble matchvinner for hjemmelaget fem minutter før slutt.

Thoresen spilte 15.46 minutter og hadde fire skudd på mål. SKA vant skuddstatistikken 42-28, men greide ikke å omsette overtaket i tellende resultat.

Tross tapet er SKA St. Petersburg grunnseriens klart beste lag så langt med 107 poeng på 41 kamper. Sotsji holder seg så vidt over sluttspillstreken med 60 poeng.

