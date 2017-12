Nadal og Muguruza utropt til verdensmestere

NTB Sport

I tennis går tittelen "verdensmester" til spillerne som av Det internasjonale tennisforbundet kåres til årets beste.

Nadal hedres som verdensmester for tredje gang, Muguruza for første gang. Det er første gang siden 1998 (amerikanske Pete Sampras og Lindsay Davenport) at verdensmestrene for menn og kvinner er fra samme land.

Lukasz Kubot/Marcelo Melo og Chan Yun-jan/Martina Hingis ble kåret til verdensmestere i double, mens argentinske Axel Geller og amerikanske Whitney Osuigwe ble juniorverdensmestere.

11 mestere

Spillerne vil få utmerkelsene under en gallamiddag i Paris 5. juni, i forbindelse med Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Inkludert tre utøvere av rullestoltennis (David Wagner, Gustavo Fernandez og Yui Kamiji) er det utropt 11 verdensmestere. Åtte av dem hedres for første gang.

31-årige Nadal er den eldste verdensmesteren for menn. Han gjorde et suverent comeback etter skade hvor han blant annet vant Roland-Garros for 10. gang og US Open for tredje gang. Han vant seks turneringer og ble den eldste mann som har vært verdensener ved årets slutt.

Spesielt

– Jeg er veldig glad for å være verdensmester for 2017. Det er fire år siden sist jeg avsluttet året på topp, og dette føles veldig spesielt. Jeg gratulerer også Garbiñe med det hun har utrettet. Det er flott for landet vårt, sa Nadal til ITFs nettsted.

Muguruza vant Wimbledon-turneringen for første gang, ble verdensener for første gang og avsluttet året på 2.-plass.

