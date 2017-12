Kvinnelig bokser tatt i doping, deltok i Brækhus-stevne

NTB Sport

Novotnikova tapte sin kamp mot islandske Valgerud Gudsteinsdottir. Hun testet positivt på det forbudte stoffet stanozolol i etterkant av kampen. Stoffet er for øvrig det samme som friidrettssprinteren Ben Johnson ble tatt for i 1988.

– Dette er veldig beklagelig. Jeg synes det er trist, men samtidig er det et bevis på at antidopingarbeidet fungerer. Det er leit at det skjedde på stevnet i Stokke, men det viktigste er uansett at juksemakerne blir tatt, sier Brækhus til Dagbladet.

Dopingsaken mot den tsjekkiske bokseren er dårlige nyheter også for Brækhus, som har gått hardt ut mot Norges Idrettsforbund (NIF) for deres motstand mot proffboksing. Et av NIFs argumenter har vært svakheter i antidopingarbeidet.

– First Lady Promotion beklager at en utøver på vårt stevne har testet positivt, men samtidig er vi stolte av vårt effektive antidopingprogram. Vi tror sterkt på at enhver utøver skal ha en rettferdig og ren idrett, sier administrerende direktør Morten Andreassen i en pressemelding.

Selskapet vil ikke kommentere saken ytterligere før en endelig avgjørelse i dopingsaken er tatt.

