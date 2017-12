Käck gjenforenes med Dempsey i Start

NTB Sport

Han blir dermed gjenforent med den tidligere Djurgården-treneren Mark Dempsey. Dempsey ble i forrige presentert som Starts nye trener etter opprykket til Eliteserien.

– Det har vært en tøff avgjørelse som jeg har tenkt gjennom en stund, men nå bærer det av sted mot nye eventyr, sier Käck til Djurgårdens hjemmeside.

– Jeg kjenner meg klar for å ta nye steg i karrieren, og da klubben gjennom (sportssjef) Tor-Kristian Karlsen og Mark Dempsey fortalte meg om satsingen i Start så kjentes det som et riktig valg for meg, sier 28-åringen til Starts hjemmeside om hvorfor han valgte klubben fra Kristiansand.

(©NTB)