Johannessen henger med i Sør-Afrika

Nordmannen innledet dagen med en eagle og noterte deretter birdie på alle de tre neste hullene. Resten av veien gikk det ikke like glatt, men tre nye birdier og to bogeyer ga ham en runde seks slag under par.

Etter torsdagens åpningsrunde på 70 slag er han åtte under par i turneringen der de to første rundene spilles på to baner med ulik par.

Finske Tapio Pulkkanen, som vakte oppsikt ved å spille med hatt i stedet for golfspillernes tradisjonelle skyggelue, leder turneringen. Han er 14 slag under par og dermed seks foran Johannessen.

Shubhankar Sharma fra India er ett slag bak ham etter en forrykende 61-runde fredag.

Eirik Tage Johansen og Espen Kofstad deltar også i Joburg Open, som inngår i europatouren, men de er et stykke lenger nede på listen.

