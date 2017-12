Hopp: Kofler lider av autoimmun sykdom

NTB Sport

Kofler forteller om sykdommen i et intervju med Tiroler Tageszeitung.

– Høsten var en veldig vanskelig tid. Nå ser jeg framover med tanke på å bli frisk og løse "batteriproblemet" mitt, sier han.

– Jeg ga full gass i sesongforberedelsene, men følte meg bare svakere og svakere. Det viste seg at kroppen min bekjempet mine egne celler.

Koflers forrige konkurranse var kontinentalcuprennet på plast i Granåsen midt i september. Han vil ikke si noe om når han kan være tilbake i verdenscupen.

– Det er et fysisk problem, ikke en mental greie. Mentalt går det fint. Jeg er motivert og vil utvikle meg som hopper. Likevel merker jeg at energiregnskapet ikke går opp. Jeg må trene mindre, sier 33-åringen med to OL- og tre VM-gull på merittlista.

– I 15 år har jeg kunnet stole på kroppen min, men nå sier den stopp.

(©NTB)