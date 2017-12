Fotball knuser håndball: Bare én av 24 VM-trenere er dame

NTB Sport

Thomsen leder Nederland i verdensmesterskapet og har en lang karriere bak seg på toppnivå. Dette sier hun om det nesten totale fraværet en andre kvinnelige kollegaer:

– Innen sport ser du ganske ofte at det er jenter som trener yngre lag, men når ting starter å bli mer vanskelig, presset på deg som trener blir større og spillerne begynner å stille spørsmål, ja da ser jeg at mange kvinner slutter.

– Menn er flinkere når det gjelder å gå videre etter en tøff situasjon og si at «jeg er best». Det gjelder ikke bare sport, men for alle typer jobber, sier Thomsen til VMs hjemmeside.

Skuffet

Marit Breivik er lettere oppgitt over utviklingen som aldri gikk riktig vei. Hun var en stor pioner og ledet Norge fra 1994 til 2009 og vant flere gull – både i OL, EM og VM.

Mange trodde at det skulle kunne bidra til en litt jevnere kjønnsfordeling som sjeftrener.

– Vi har åpenbart ikke lykkes, sier Breivik til NTB.

Fotballen har klart seg langt, langt bedre. Under sommerens EM-sluttspill for damer var hele 6 av 16 hovedtrenere jenter. Det er vel 37 prosent.

I det pågående VM i Tyskland ligger kvinneandelen på ynkelige 4,16 prosent.

– Da jeg holdt på, tenkte jeg at det skulle komme flere jenter opp på europeisk nivå etter hvert. Jeg tenker at det er mange potensielt gode kvinnelige trenere, sier Breivik.

Hun brenner for kvinner i toppidretten.

– Nå skal man ikke se seg blind på det å være hovedtrener. Det er en viktig dimensjon for et lag at jenter er med i trenerteamene som Mia (Hermansson Høgdahl) for Norge.

Mulighet?

Thorir Hergeirsson har kontrakt til sommeren 2020. Breivik ser gjerne en kvinne som etterfølger.

– Når han gir seg, det håper jeg er en stund til, hvem kan være klar da? Kanskje en kvalifisert kvinne, sier Breivik.

– Gro Hammerseng og Katja Nyberg er typer som har talent for lederrollen. Tonje Larsen er hovedtrener i Flint (2. divisjon). Kristine Lunde-Borgersen er med i trenerstaben i Vipers Kristiansand. Lene Rantala er et annet navn som har vært med i Larvik. Og så er det også flere jenter med på yngre- og U-landslag.

– Vi må sjekke ut hvem som er villig til å gå denne veien. Hva er det som kan få jentene til å ta steget opp?, sier Marit Breivik til NTB.

På slutten av 1980-tallet var det flere kvinner som ledet klubber i den norske eliteserien for damer.

Og Karen Fladset hadde ansvaret for kvinnelandslaget tidlig på 1980-tallet.

(©NTB)