FIS vurderer radikale endringer i alpint

NTB Sport

– Jeg tror det blir vanskelig, sier en kritisk Kjetil Jansrud til NRK.

Han sier alpint har et behov for å fornye seg, men at det er ikke vits å ta brutale avgjørelser.

– Det vi gjør er så spektakulært fra før av, fortsetter Jansrud som ikke er interessert i å holde på i super-G-løypa fra morgen til kveld.

Foran FIS-kongressen til våren er det blant annet kommet inn disse forslagene:

* To omganger i super-G

* Ut med kombinasjonen

* Inn med flere parallellslalåmrenn

Gode ideer

– Vi er interessert i å fornye litt og finne ting som er attraktivt for løpere, TV og andre interesserte. Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.

Aksel Lund Svindal er ikke like kritisk som lagkameraten.

– Det er sikkert helt greit. Man må alltid se på mulighetene for forandringer, men samtidig må man ikke tukle med de store klassikerne, sier Svindal.

Han snakker om Kitzbühel, Wengen og slalåmen i Schladming – blant annet.

– Det er det vi lever av. Vi må bevare de største rennene, sier Svindal.

-Ser at det funker

Alpinistene er heller ikke så begeistret for flere parallellslalåmrenn som også har vært i den totale verdenscupen et par sesonger.

Denne sesongen skal det blant annet være et slikt parallellslalåmrenn i Holmenkollen. Det skal gå 1. nyttårsdag.

I Holmenkollen samles alpineliten, både kvinner og menn, til parallellslalåm, noe den norske alpinisten Nina Haver-Løseth gleder seg til.

– Det har noe med at det er en ting man mestrer, og så er det en veldig publikumsvennlig gren. Det er høyt tempo og mye som skjer. FIS ønsker mer og mer av sånne renn, for de ser at det funker, sier Haver-Løseth til NTB og legger til at disiplinen er annerledes enn hva de er vant til.

– Man har en person ved siden av seg som er et ekstra moment, så man kan fort bli stresset. Startgaten er et annet konsept enn hva vi er vant til, så det er egentlig helt annerledes enn å stå på start helt alene, men det gjør det ekstra spennende, sier hun.

Forslagene skal opp til diskusjon på FIS-kongressen til våren. Skårdal anslår at endringene står på VM-programmet tidligst i 2021.

– Da kan det gå fort. Jeg tror det er stor sjanse for at det blir innført, sier Skårdal.

(©NTB)