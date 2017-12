FIFA venter ny informasjon fra WADA om russisk doping

NTB Sport

Det skal være 34 mulige dopingsaker i russisk fotball med bakgrunn i opplysninger i McLaren-rapporten, og noen av dem gjelder angivelig spillere i VM-troppen i 2014.

FIFA opplyser at Verdens antidopingbyrå (WADA) har innkalt til et møte torsdag i neste uke for å informere flere internasjonale særforbund om de nye opplysningene som har kommet fram i etterforskningen av statsstøttet doping i russisk idrett.

Database

WADA opplyste i forrige måned å ha fått tilgang til en database fra antidopinglaboratoriet i Moskva som inkluderer alt testmateriale mellom januar 2012 og august 2015.

Dette kan avsløre nærmere detaljer om tusenvis av dopingprøver som ble destruert ved laboratoriet i desember 2014. Det ble gjort etter at en tysk TV-dokumentar kom med de første avsløringene om organisert doping innen russisk idrett.

Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har i et vitnemål sagt at han personlig ledet arbeidet med å ødelegge om lag 8000 dopingprøver 13. og 14. desember det året.

Ubeleilig

De russiske dopingavsløringene er ekstra ubeleilige for FIFA året før VM-sluttspillet i Russland. Visestatsminister og tidligere idrettsminister Vitalij Mutko, som er utestengt på livstid av IOC for sin delaktighet i dopingjukset under Sotsji-OL, er leder for organisasjonskomiteen for fotball-VM.

– Vi vil fortsette på jobbe i nært samarbeid med WADA og utforske alle spor. Om det viser seg å være tilstrekkelige beviser for brudd på antidopingreglene, vil vi treffe de passende sanksjoner, heter det i uttalelsen fra FIFA.

