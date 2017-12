EU ga skøyteløpere medhold mot ISU

NTB Sport

Mark Tuitert og Niels Kerstholt tok saken sin til EU-kommisjonen da Det internasjonale skøyteforbundet nektet dem å delta i et lukrativt showstevne i Dubai. De ble truet med livstids utelukkelse fra ordinære stevner dersom de trosset forbudet.

Fredag fikk skøyteløperne medhold i at ISUs steile holdning strider mot EU-reglene for arbeidslivet, og skøyteforbundet trues med høye bøter dersom det ikke endrer reglene og tillater sine utøvere å delta i stevner utenfor ISUs regi.

– Dette er store og historiske nyheter hva utøvernes rettigheter angår, sier Tuitert i en kommentar. Han vant i 2010 OL-gull på 1500 meter.

Ny Bosman-dom?

Avgjørelsen er allerede blitt sammenlignet med Bosman-dommen som i 1995 endret fotballens overgangsmarked for alltid. Også den gang fikk en misfornøyd utøver EU-kommisjonens medhold i at idrettens regelverk var urimelig og i strid med konkurransereglene.

– Utøvere som Tuitert og Kerstholt bør få anledning til å gjøre maksimalt ut av årene de kan prestere på øverste nivå, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager i en uttalelse.

Hun la til at det er positivt for skøytetilhengere å få oppleve flere konkurranser, selv om de måtte være utenfor ISU-regi.

ISU har fått 90 dagers frist til å endre sitt regelverk, ellers kan forbundet bli dømt til bøter på inntil 5 prosent av forbundets daglige omsetning.

ISU: – Skader alle

ISU sier seg i en uttalelse uenig i avgjørelsen og hevder at EU-kommisjonen ikke har tatt hensyn til idrettens spesielle natur, men satt "kommersielle interesser foran prinsipper som integritet, helse og sikkerhet som beskytter fair play i idretten".

– Vi advarte løperne mot å delta i Dubai fordi arrangøren der har tette bånd til spillselskaper i Asia, og fordi arrangøren avslo å etterleve ISUs etiske regelverk, hevder ISU.

– Denne avgjørelsen skader ikke bare ISU, men skøyteløpere og hele skøytesamfunnet.

Forbundet understreket at det aldri har utestengt noen løper på livstid for å delta i uautoriserte stevner, men avviste ikke at reglene vil bli endret i tråd med EUs pålegg.

