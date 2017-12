Chelsea-stjerne: – Vi har ikke råd til å tape

NTB Sport

Avstanden opp til ligaleder Manchester City er på hele 11 poeng.

Tirsdag rotet Chelsea bort muligheten til å bli gruppevinner i mesterligaen etter 1–1 hjemme mot Atlético Madrid. Det betyr at det blå London-laget risikerer å møte Barcelona eller Paris Saint-Germain i åttedelsfinalen.

Når Chelsea tar turen til West Ham skal manager Antonio Conte gjøre et forsøk på å minske avstanden opp til serieleder Manchester City. Og mens City ikke viser tegn til å feile, vet Chelseas midtbanespiller Willian at det ikke er rom for å feile mot West Ham.

– Vi må vinne, sier brasilianeren til London Evening Standard.

Han sier han forventer en vanskelig bortekamp.

– Men jeg tror vi kan ta tre poeng, sier han videre.

Tre mål på fem kamper

Chelsea må stole på at blant andre Álvaro Morata (25) opprettholder scoringsformen. Tre mål på de siste fem kampene har det blitt for spanjolen. 25-åringen sier han ikke angrer på at han forlot Real Madrid før sesongen startet.

– I fjor spilte jeg ikke så ofte. Nå er det en stor mulighet for å spille hver kamp. Hvis man gjør det bra på trening, spiller man, sier Morata.

Conte kan velge og vrake fra en fulltallig tropp. Eneste unntak er David Luiz som trolig blir å finne på tribunen med skade.

Italieneren vet at det ikke blir noen enkelt kamp mot West Ham, som sist runde tapte 1–2 mot Manchester City etter nok et sent mål av de lyseblå.

Venter på første seier

West Hams nye manager David Moyes venter fortsatt på sin første seier med laget, men mener selv han har gjort framskritt etter at han tok over etter Slaven Bilic – til tross for at West Ham ligger under streken.

Sist runde ble det 1-2-tap mot Manchester City, neste runde står Arsenal for tur.

Adrián, som sto i mål mot City, sier West Ham gjorde en god figur mot City forrige kamp.

– Vi gjorde det vanskelig for City. Jeg tror vi må fortsette å forsvare oss godt og være farlige når vi angriper.

– Skuffet når vi taper

Litt senere på dagen tar Tottenham imot Stoke nord i London. Etter en god ligastart har det gått trått for Spurs som ikke har vunnet på fire kamper. Uavgjort mot Watford og West Bromwich, samt tap mot Arsenal og Leicester er fasiten før Stoke kommer til Wembley.

Tottenham holdt lenge følge med City, men avstanden opp til ligalederen er nå 18 poeng, og kanskje må manager Mauricio Pochettino konsentrere seg om å kjempe om en plass blant de fire beste. Før Stoke-kampen er de liljehvite nummer seks på tabellen.

– Vi er trygge på oss selv, men blir veldig skuffet når vi ikke vinner. Det er viktig at vi som lag står sammen, sier Tottenhams Dele Alli som har slitt med formen denne sesongen.

Første seier på lenge

Vant gjorde Tottenham derimot i mesterligaen onsdag. Da ble det 3–0 mot Apoel. Seieren sikret førsteplassen i gruppa.

Lørdagens øvrige kamper i Premier League: Burney – Watford, Crystal Palace – Bournemouth, Huddersfield – Brighton og Swansea – West Bromwich før lørdagen avsluttes med Newcastle – Leicester.

Runden avsluttes søndag med Southampton – Arsenal, Liverpool – Everton, og toppkampen mellom Manchester United og Manchester City.

(©NTB)