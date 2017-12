USAs OL-komité: – Ingen snakk om å utebli fra OL

NTB Sport

Det skjedde etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley onsdag i et intervju med Fox News uttrykte at det var et "åpent spørsmål" om USA kom til å delta i vinterlekene.

Pyeongchang er om lag åtte mil fra den demilitariserte sonen mellom Sør- og Nord-Korea, og det har vært høyt spenningsnivå mellom USA og Nord-Korea den siste tiden.

Haley ble spurt om hun mener det er trygt for utøvere å reise til Sør-Korea.

– Jeg tenker at det er samtaler vi kommer til å måtte ha, svarte hun.

– Vi kommer til å forsikre oss om at vi treffer alle mulige forholdsregler for å sørge for at utøverne er trygge og for å vite alt som skjer rundt dem.

På direkte spørsmål sa hun at USAs deltakelse i OL er "et åpent spørsmål".

USAs OL-komité gjorde det torsdag klart at man akter å sende et lag til OL.

– Vi har ikke hatt noen diskusjon, verken internt eller med våre partnere i myndighetene, om muligheten for ikke å sende lag til OL og Paralympics i 2018, sa USOC-talsmann Mark Jones.

– Vi akter å ha to fulle delegasjoner i Pyeongchang.

Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders spilte også ned Haleys uttalelser.

– USA ser fram til å delta i vinterlekene i Sør-Korea, tvitret hun.

– Å beskytte amerikanere er vår førsteprioritet, og vi samarbeider med sørkoreanerne og andre for å sørge for at arenaene er sikre.

