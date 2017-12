To raske mål sendte FCK videre

NTB Sport

Pieros Sotiriou og Michael Lüftner scoret målene som sikret FCK 2.-plass i den eneste gruppen hvor intet lag var trygg på avansement før den siste runden i gruppespillet.

Tross FCK-dominans i Parken tettet gjestene fra Moldova lenge igjen i jakten på det ene poenget som ville sendt laget til cupspillet. Solbakkens lag trengte ett mål for å få like mange poeng som Sheriff og bli bedre i innbyrdes oppgjør, men da målet kom i det 56. minutt var det likevel ikke nok.

Lokomotiv Moskva hadde da nemlig bare 0-0 mot gruppejumbo Zlín, og da lå tre lag an til å ende på samme poengsum. Stillingen i innbyrdes kamper mellom de tre var slik at FCK måtte slå Sheriff med to mål for å gå videre.

Ønskereprise

Sotiriou nikket inn 1-0 i det 56. minutt på innlegg fra Benjamin Verbic, men da lå FC København fortsatt bare på tredjeplass i gruppen.

Ønskereprisen i det 59. minutt endret på det. Igjen kom innlegget fra Verbic. Denne gang var det Lüftner som brukte hodet ved nærmeste stolpe, og FCK spratt opp fra 3.- til 1.-plass i gruppen.

Like etter scoret Aleksej Mirantsjuk og Jefferson Farfán målene som ga Lokomotiv 2-0-seier i Tsjekkia og gjorde russerne til gruppevinner, men det gjorde ikke noe for FCK. Da måtte Sheriff plutselig score to mål for å sende danskene ut.

Straffemiss

Den oppgaven ble vanskeligere da Jairo ble utvist i det 70. minutt for en stempling. Mot ti mann burde Solbakkens menn hatt kontroll, men det ble likevel svett da Denis Vavro felte en motspiller og laget straffespark 12 minutter før full tid. Heldigvis for FCK skjøt Ziguy Badibanga i stolpen etter at Robin Olsen kastet seg feil vei.

Sekunder senere nikket Vitalie Damascan utenfor åpent mål på innlegg fra Badibanga. Fra seg av frustrasjon sparket han i reklameskiltene. Sheriff fikk sitt første tap i gruppespillet og endte bare to poeng bak gruppevinneren, men har spilt ferdig i Europa for sesongen.

FC København har slitt i serien og er en runde før vinterpausen på 5.-plass i superligaen hele 17 poeng bak erkerivalen Brøndby, som troner på tabelltopp.

Ståle Solbakken trengte en opptur i europaligaen og fikk den da laget sikret plass i 16-delsfinalen. Motstanderen trekkes mandag.

(©NTB)