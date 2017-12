Tallknusere tror på Chelsea mot Barcelona

NTB Sport

I trekningen i Sveits mandag blir mesterligaens gruppevinnerne trukket mot gruppetoerne. Samtidig foreligger det enkelte tilleggskrav, som at et lag ikke kan få motstander fra eget land eller noen man har spilt mot i gruppespillet.

For Chelsea, som ble nummer to i sin gruppe, betyr det at kun tre lag kan komme opp av hatten: Barcelona, PSG og Besiktas.

VG skriver torsdag at statistikkekspert Alexis Martín-Tamayo har regnet seg fram til at sjansen er desidert størst for at Chelsea blir trukket mot Barcelona.

Ifølge Martín-Tamayo er det 43,747 prosents sjanse for at engelskmennene trekkes mot det spanske storlaget.

Det er også stor sannsynlighet for flere storkamper. For Real Madrid, også de gruppetoer, er det 55 prosent sjanse for å møte en av de engelske gruppevinnerne Manchester United, Manchester City og Liverpool. Madrid-klubben kan ikke møte Tottenham da lagene var i samme gruppe.

Det er også nesten 75 prosents sjanse for at Juventus trekkes mot en av de fire engelske gruppevinnerne. Manchester United og byrival City har begge 55 prosent sjanse for å bli trukket mot enten Real Madrid, Juventus eller Sevilla.

Det finnes også en rekke variabler for forskjellige andre utfall, men hvem som ender opp med hvilken motstander trekkes altså førstkommende mandag.

For ordens skyld: Barcelona, PSG, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Roma og Besiktas vant sine grupper, mens Real Madrid, Bayern, Juventus, Sevilla, Chelsea, Porto, Sjakthar og Basel ble gruppetoere.

