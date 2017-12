Smask, VM-fulltreffer for Herrem

NTB Sport

Han var på tribunen i hallen torsdag da de norske jentene kjørte over tsjekkerne. Herrem scoret to mål på veien. Stegavik vant nylig TV-programmet "71 grader Nord».

Herrem er i kjempeform, i likhet med det norske laget.

– Han betyr alt for meg. Han er kanskje den snilleste personen jeg vet om. Jeg er så glad for at han tar seg tid til å komme ned her, sier Herrem til NTB om ektemannen.

Han har en lang karriere som håndballspiller bak seg. De to møttes da Herrem spilte for Byåsen i Trondheim.

– Vi var venner i starten. Så ble det bare mer og mer etter hvert, sier Herrem etter tolv år sammen med Stegavik.

Positiv

– Vi snakker ikke så mye håndball hjemme. Vi driver jo med det nesten 24 timer i døgnet ellers. Steffen er veldig flink til å se det positive i ting, også når det ikke har gått så bra, sier Herrem.

Fredag spiller Norge gruppefinale mot Sverige. Uavgjort er nok for å sikre førsteplassen som gir en gunstigere vei videre i mesterskapet.

Cuprundene starter for de norske søndag eller mandag. Motstander er ikke klar.

Uansett hvem det blir, vil Herrem og Norge være kjempefavoritter. Det oser gull av de norske håndballjentene også denne gangen.

