Roberts: – Hatt det vanskelig mot Norge

– Det er godt at vi er videre før den kampen. Da har vi ikke all verdens press på oss. Vi har jo hatt det vanskelig mot Norge de siste årene. For at vi skal kunne presse dem, må vi ha et godt forsvarsspill og gode keepere, sier Jamina Roberts til NTB.

Kroppsspråket hennes sier at Sverige ser for seg en meget, meget tøff kveld mot Norge.

Sverige tapte sin åpningskamp, men har siden vunnet de tre neste. Det gjør at svenskene spiller om puljeseieren fredag.

– Det var ikke mye som tydet på det etter vår første kamp, men vi har blitt bedre. Mot Norge kreves det mer, sier Roberts.

Svenskene slo Argentina 38-24 torsdag.

