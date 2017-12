Mohammed "Moa" Abdellaoue (32) gir seg med toppfotball

NTB Sport

Klubben bekreftet på sine nettsider torsdag ettermiddag at spissen er ferdig i klubben. Legene har konkludert med at kneet til Moa er i slik forfatning at han ikke er i stand til å spille mer toppfotball.

– Det er naturligvis leit å få en slik beskjed av legen, men jeg er glad for å kunne se tilbake på en fantastisk karriere. Det har vært både oppturer og nedturer, og det å ha fått spille i en av Europas største ligaer og ikke minst ta cupgull med Vålerenga har virkelig satt spor. Nå skal jeg bruke tiden framover til å komme tilbake i formen jeg var før den siste operasjonen, sier Moa.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle spillere og trenere, samt familie og venner som har støttet meg i alle disse årene, og sist, men ikke minst Klanen for en fantastisk support. Dere er unike, sier han.

Moa var torsdag på reise og har ikke kommet med flere kommentarer.

Han startet sin karriere i Skeid, men gikk til Vålerenga i 2007. Han gikk deretter til tyske Hannover i 2010 og til Stuttgart i 2013. Han kom tilbake til Vålerenga i 2015, men var plaget av skader. Denne sesongen fikk han bare 12 kamper og scoret to mål.

Moa fikk også med seg 33 landskamper og scoret sju mål for Norge.

(©NTB)