Marcondes ble høstens superligaprofil

Marcondes har med 15 mål for Nordsjælland tatt ledelsen på scoringslisten. Han har også bidratt med mange assist. Det er trenerne i superligaklubbene som har stemt ham fram til tittelen som høstens profil, en heder som er utdelt årlig siden 1995

– Det er utrolig fett. Jeg er stolt og glad, særlig fordi det er trenerne som har stemt på meg, sier Marcondes til Tipsbladet.

Han fikk 52 av 65 mulige poeng og seiret foran Christian Nørgaard (Brøndby), Kirkevold (Hobro) og Sørloth (Midtjylland).

Søndag spiller for øvrig Marcondes sin siste seriekamp for Nordsjælland mot Hobro. Fra årsskiftet skal han spille for Brentford i engelsk mesterskapsserie.

