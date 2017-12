IOC publiserte Zubkov-dommen

NTB Sport

Den 50 sider lange dommen inneholder det som beskrives som sterke beviser for at Zubkov deltok i sammensvergelsen for å bytte ut russeres dopingprøver under Sotsji-OL.

Zubkov var Russlands flaggbærer under åpningsseremonien for lekene på hjemmebane, og han styrte den russiske firerboben til gull.

Navnet hans sto på den såkalte "Duchess-listen" over utøvere som skulle beskyttes, og IOC har funnet ytterligere indikasjoner på at hans prøver faktisk ble byttet ut.

Abnormt saltinnhold

For det første hadde en av prøvene "abnormt høyt innhold av salt". Dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov har fortalt at man tilsatte salt til prøvene med "ren" urinen slik at massetettheten i prøven skulle bli lik den som ble målt ved dopingkontrollen.

Dessuten fant man også skrapemerker på to av prøveglassene tilhørende Zubkov, som er indikasjon på at glassene ble ulovlig åpnet og forseglet igjen.

– Bekreftelsen på at prøvene er blitt manipulert kunne ikke være sterkere, skriver disiplinærkommisjonen (punkt 375), og legger til at uttalelser fra Rodtsjenkov ytterligere impliserer utøveren.

En av sju bobkjørere

Ifølge antidopingkommisjonen finnes tilsvarende beviser i sakene mot andre russiske bobkjørere. Til sammen av sju bobkjørere diskvalifisert fra Sotsji-lekene.

Både Zubkov og de andre har anket straffen sin til Idrettens voldgiftsrett.

