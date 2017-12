Grindheim klar for Haugesund

NTB Sport

Torsdag bekreftet FK Haugesund på sine nettsider at midtbaneveteranen har signert kontrakt med klubben.

34-åringen gjennomgikk torsdag den medisinske testen og signerte deretter en fireårskontrakt med klubben. Avtalen innebærer at haugesunderen blir spiller i FKH de to neste sesongene, før han går over i en rolle som trener i klubbens utviklingsavdelingen i de to neste.

– Klart det er spesielt å komme tilbake til Haugesund Stadion og denne klubben. Timingen føles veldig, veldig riktig. Jeg hadde ikke kommet tilbake om det ikke var fordi jeg fortsatt var veldig sulten og opptatt av å vise at jeg fortsatt holder nivået som fotballspiller, sier hovedpersonen.

Han liker filosofien til klubbens trener Eirik Horneland.

– Ja, jeg kjenner Hornelands tanker om hvordan fotball bør spilles og deler mye av tankegodset omkring høyt press og beinhard jobbing, sier Grindheim.

Horneland er glad for forsterkningen som nå er på plass.

– Meget gledelig at vi endelig klarer å hente Christian hjem. Han har vist i år at han fortsatt er en av Eliteseriens beste midtbanespillere og er en type som passer perfekt inn som referansespiller i vår unge tropp, sier han.

Grindheim står med 54 landskamper for Norge. Han har tidligere spilt for både Heerenveen og FC København. Sist var han i Vålerenga.

