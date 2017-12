Amerikansk turnlege dømt til 60 års fengsel

NTB Sport

54-åringen jobbet både ved Michigan State-universitetet og for USAs turnforbund. Han har medgitt at han befølte turnjenter som kom til ham for å få behandling for skader.

OL-vinnerne Aly Raisman, McKayla Maroney og Gabby Douglas har alle sagt at de var ofre for Nassars overgrep da han jobbet ved USAs turnforbunds treningssenter i Indianapolis og reiste med representasjonslagene til ulike stevner.

– Han er et monster som ga meg psykiske arr som kanskje aldri forsvinner, skrev Maroney i et brev til dommer Janet Neff.

Neff fulgte påstanden fra aktoratet da hun torsdag dømte Nassar til 60 års fengsel for besittelse av barnepornografi. Hun sa at han "aldri mer må få tilgang til barn".

Hun la til at straffen på 60 år ikke skal begynne å løpe før han har sonet overgrepsstraffene sine. Nassar får dommen i de sakene først i januar.

Barnepornografien ble oppdaget under etterforskningen etter at Nassar ble anmeldt for seksuelle overgrep. Ved siden av straffesakene har flere enn 100 jenter og kvinner saksøkt Nassar.

