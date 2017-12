Varsler: – Mange tror de må dope seg

NTB Sport

– Mange tror at det er den eneste måten å vinne på, sier Stepanov ifølge TT.

Men selv om han mener Den internasjonale olympiske komité (IOC) har fattet en riktig beslutning om å utestenge Russland fra OL i februar, tor han ikke det fører til en umiddelbar endring.

– Det er fortsatt mange idrettsledere i Russland som tviholder på måten man gjorde det på før i tiden. Som å dope idrettsutøvere. Og mange utøvere tror alle doper seg, og at det derfor er eneste måte å vinne på, sier Stepanov.

Ekteparet Stepanov, Julija og Vitalij, skal ha mye av æren for at Russlands dopingproblem ble tatt ordentlig på alvor. De var helt sentrale i avsløringen av systematisk russisk doping for rundt to år siden.

– Jeg tror det går mange år før dopingkulturen i Russland forandres på alvor, sier han.

Mange venter på hva Russlands president Vladimir Putin kommer til å si.

– Dersom han går med på IOCs vilkår og Russland ikke boikotter OL vil det innebære at de erkjenner skyld, og at de innrømmer et statlig styrt dopingsystem, sier Stepanov.

– Først etter at man har erkjent egen skyld kan man starte å forandre saker.

IOC mener at det før Sotsji-OL ble utviklet et system for å bytte ut prøvene til dopede utøvere og erstatte innholdet med «ren» urin de hadde avgitt da de ikke brukte dopingmidler.

Men IOC åpner for, som de gjorde under OL i Rio i fjor sommer, at russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg, så lenge de ikke har brutt antidopingreglene.

