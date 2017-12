Terje Hauge tilfreds med dommernes prestasjoner

NTB Sport

Overfor fotball.no beskriver han året som det beste i hans tid som dommersjef, både med tanke på prestasjoner på banen og dommermiljøet.

– 2015 og 2016 var to sesonger med ustabile prestasjoner, og sammen med toppdommergruppen ble vi enige om å fokusere på prestasjonskulturen i dommermiljøet inn mot denne sesongen, sier Hauge til fotball.no.

– Treningsleiren i La Manga ble en meget god start for gruppen, der vi fokuserte på NFFs verdier og hva de betyr i praksis. Dette skapte et bevisst forhold til gjensidig respekt, for å skape trygghet i gruppen. Det har ført til godt samhold og miljø.

Dommerne har forbedret sitt karaktersnitt, og evalueringen av sesongen viser at dommermiljøet er blitt bedre.

– Dommerne har jobbet som en gruppe og har vært flinke til å evaluere prestasjonene fortløpende, både i gruppen og de enkelte dommerteamene. Vi har nettopp hatt fagsamling, og jeg er veldig fornøyd med å registrere at samhold, trivsel og trygghet er blitt helt fantastisk i løpet av året, sier Hauge.

– De unge dommerne blir også tatt godt imot av de mest rutinerte, slik at de tar nivået raskere.

(©NTB)