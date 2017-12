Serena Williams klar igjen etter fødsel

NTB Sport

36-åringen var gravid da hun vant Australian Open i januar i år og har ikke spilt en turnering siden. I september fødte hun ei lita jente.

Når tennisturneringen Australian Open spilles i januar vil alle stjernene være på plass, inkludert Serena Williams ifølge turneringssjef Craig Tiley.

Han er optimistisk med tanke på deltakelse fra verdensstjernen, som har 23 Grand Slam-titler på samvittigheten. Sju av dem har kommet etter at hun har vunnet Australian Open.

– Det er ikke noe spørsmål om hun blir klar i våre øyne. Hun har fått visum, hun er påmeldt og hun er i trening, sier Tiley.

I oktober sa Tiley at han hadde vært i kontakt med alle toppspillerne, og at de har hele feltet med de 100 best rangerte mennene og kvinnene klart til Australian Open i januar.

Turneringen kan neste år lokke med enda større pengepremier for begge kjønn. Premien for triumf i singleturneringene vil være 25 millioner kroner, mens den totale pengepotten ligger på rekordhøye 343 millioner kroner.

