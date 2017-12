Norge møter Tyskland i to eliterunder

NTB Sport

Det ble klart da gruppene til både eliterundene neste vår og kvalifiseringsgruppene til EM-sluttspillene i 2019 ble trukket i Det europeiske fotballforbundets hovedkvarter i sveitsiske Nyon onsdag.

Eliterundene er siste kvalifiseringssteg foran neste sommers G17-EM i England og G19-EM i Finland. For G19-landslaget (99-årgangen) blir Tyskland, Nederland og Skottland motstandere i mars. Kampene spilles i Tyskland, og kun gruppevinneren går videre til sluttspillet.

– Her er det absolutt muligheter. Jeg har sett alle tre lagene mye allerede. Det er tre lag som er ambisiøse i stilen, men er sårbare, og som passer oss godt. En god trekning, sa G19-landslagstrener Pål Arne Johansen til fotball.no etter trekningen.

Etter at eliterunden og et eventuelt sluttspill i Finland er unnagjort i juli, retter landslagstreneren blikket mot kvalifiseringen til EM-sluttspillet i Armenia i 2019. Den spilles neste høst. Der er det 2000-årgangen som skal i aksjon. Motstandere blir Albania, Ukraina og Slovakia.

For G17-landslaget endte onsdagens trekning med at Tyskland, Skottland og Hellas blir motstandere i eliterunden til våren. Gruppevinneren, samt de sju beste toerne, er klare for EM i England i mai.

I den påfølgende EM-kvalifiseringen skal Norge ut mot Tsjekkia, Aserbajdsjan og Albania. Sluttspillet i 2019 spilles i Irland.

