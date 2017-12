Liverpool videre etter 7-0 og Coutinho-hattrick

NTB Sport

Selv om Liverpool var storfavoritt, var det likevel knyttet spenning til onsdagens kamp. Spørsmålet var om Jürgen Klopps menn kom til å levere med kniven på strupen. Et sjokktap ville fort sendt engelskmennene ut av den gjeveste europacupen.

– Det var vel ingen som kunne tenkt at det skulle gå slik. Det var "alt eller ingenting"-kamp for begge lagene. Spartak Moskva er egentlig et bra lag. Jeg vet kanskje at dere ikke tror det akkurat nå, men det er et vanskelig lag å spille mot. Vi åpnet kampen på perfekt vis, og etter at vi tok ledelsen trengte vi ikke forsvare oss. Det ble en hyggelig kveld på Anfield, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til BT Sport.

– Det hjalp også på å få et tidlig mål eller to. Jeg fortalte dem i pausen at vi trengte å vise at vi har lært fra våre feil fra tidligere, og at vi måtte fortsette å stå på. Det ble vanskelig for dem da vi satte inn det neste giret og klarte å utnytte rommene. Det var flott å se, sa tyskeren.

Ingenting å bekymre seg for

Det skulle fort vise seg at Anfield-publikummet ikke hadde noe å bekymre seg for. Allerede etter 18 minutter sto det 3-0 på lystavla, og i motsetning til i 3-3-kampen borte mot Sevilla klappet ikke Liverpool sammen etter pause.

Fra straffemerket tok Philippe Coutinho vertene sikkert i ledelsen etter fire minutter. Han ventet ut Spartak-keeperen, som kastet seg feil vei. Georgij Dzjikja laget straffe da han på klønete vis løp og rev ned Liverpools brennhete Mohamed Salah.

Med den tidlige scoringen var tonen satt. Ti minutter senere ble Spartak helt utspilt da Liverpool satte på turboen. Framover å skyte selv spilte Salah til Roberto Firmino, som var årvåken og sentret ballen på tvers til Coutinho. Ved bakerste stolpe kunne brasilianeren lett trille inn sitt annet mål for kvelden.

Coutinhos første

Tre minutter senere var det Firminos tur til å komme i målprotokollen. Etter nok en giftig Liverpool-kontring hamret han inn 3-0 med utsiden av vrista. Spartak-forsvaret prøvde febrilsk å stoppe Sadio Mané i forkant, men uten å lykkes.

Scoringsfesten rullet i gang igjen like etter pause. På et innlegg fra James Milner dunket Mané kontant inn kampens fjerde nettkjenning. Den avslutningen var det mye kraft i.

To minutter senere fullførte Coutinho hattricket. Det skjedde etter vakkert spill i forkant. 25-åringen kjørte et finteshow, slo videre til Firmino og Milner, før han så fikk ballen tilbake og scoret via en Spartak-spiller.

Det var Coutinhos aller første trippel for Liverpool. Mané fortsatte målkalaset med en frekk hælflikk kvarteret før slutt, mens Salah gjorde sine russiske motspillere svimle og avsluttet til 7-0 etter 86 minutter.

Etterlengtet

Med totalt 23 mål i gruppespillet satte Liverpool mesterligarekord for engelske lag. Ingen andre Premier League-klubber har tidligere vært så målkåte i Europa på denne tiden av sesongen.

For første gang siden 2008/09-sesongen blir det Champions League-fotball på Liverpool også over jul. Både i 2009 og 2014 ble det stopp før cupspillet. Trekningen til åttedelsfinalene skjer mandag.

Sevilla slår følge fra gruppe E. Spanjolene spilte onsdag 1-1 borte mot allerede utslåtte Maribor i Slovenia. Liverpool vant gruppen med tolv poeng mot Sevillas ni.

