Kirkevold forlenget kontrakten med Hobro

NTB Sport

Det opplyser Hobro på sine nettsider. Kirkevolds kontrakt varte opprinnelig fram til sommeren, mens den nye nå er utvidet med tre og ett halvt år.

– Jeg er vanvittig stolt over denne kontraktforlengelsen, sier Hobros sportssjef Jens Hammer Sørensen.

– Pål er en fantastisk dyktig angriper, og det har han bevist for hele Fotball-Danmark denne sesongen. Vi har hele tiden hatt gode angripere i Hobro, men ingen har vært så bra som Pål, fortsetter han.

Tror han blir solgt

Pål Alexander Kirkevold har gjort 13 seriemål denne sesongen. Med scoring i elleve strake kamper satte han dessuten dansk superligarekord.

27-åringen ble hentet fra Sandefjord i 2015, men Hobros sportssjef poengterer at han nødvendigvis ikke blir i klubben hele kontraktsperioden.

– Vi har skrevet en langtidskontrakt med Pål, men vi forventer ikke at han er her i alle årene. Det er han simpelthen for god til. Hvis den rette klubben kommer på banen med hensikt å hente ham, så skal vi ikke stille oss i veien, sier Sørensen.

Foran FCK

I høst sa Kirkevold til NTB at det viktigste for hans del er å få spille fotball og ha det gøy. Da sa han at «penger ikke er alt».

– Det er større klubber der ute, og man har alltid drømmer og ambisjoner, men jeg tenker ikke noe på en mulig overgang, sa han for en måned siden.

Hobro holder fjerdeplassen i dansk superliga etter 18 runder med sine 27 poeng. Det er blant annet foran FC København, men bak Brøndby, Midtjylland og Nordsjælland.

Kirkevold fikk også sin landslagsdebut mot Makedonia etter sin innsats med Hobro denne sesongen.

(©NTB)