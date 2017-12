Gorbatsjov om OL-utestengelsen: – En skandale

NTB Sport

– Det her er en skandale. Det her er idrett, for faen, sa Gorbatsjov onsdag. Han ledet Sovjet mellom 1985 og 1991.

Styret i Den internasjonale olympiske komité (IOC) besluttet tirsdag kveld å nekte Russland som nasjon å delta i Pyeongchang-lekene i februar. Det ble konsekvensen etter avsløringene om russerens omfattende dopingprogram.

I motsetning til Gorbatsjov har russiske myndigheter hittil vært forsiktige i sine uttalelser om IOCs avgjørelse. President Vladimir Putin sa onsdag ettermiddag at det ikke blir aktuelt å nekte russiske utøvere å konkurrere under nøytralt flagg i Sør-Korea.

– Vi kommer definitivt ikke til å erklære noen boikott. Vi vil ikke hindre noen i å konkurrere, dersom de ønsker å delta, sa Putin.

Tidligere på dagen sa en talsmann for Putin at den russiske presidenten og Kreml trenger tid før de kommenterer IOCs beslutning om å utestenge nasjonen fra vinter-OL.

– Vi trenger tid til å legge følelsene til side og gjøre en seriøs analyse av dommen før vi bestemmer oss for hva vi skal gjøre. Vi trenger å få noen svar fra IOC, het det fra talsmannen Dimitrij Peskov.

Peskov ble også utfordret på hva som vil skje med ledere som også er utestengt fra OL. Spørsmålet var om de vil bli straffet og sparket.

– Det er ikke en prioritet. Det viktigste er å beskytte interessene til våre utøvere, sa Peskov.

– Vanskelig å svelge

President Putin holdt en bebudet tale ved lunsjtider onsdag. Der nevnte han ikke IOC-avgjørelsen med ett ord. Først noen timer senere kom hans første OL-uttalelser under en tale på et bilproduksjonsanlegg i Nizjnij Novgorod.

I russiske medier ble naturlig nok utestengelsen en stor sak onsdag. IOC møtte kritikk fra både politikere, utøvere og aviskommentatorer.

– IOC valgte et av sine tøffeste alternativer. Det hardeste ville vært total utestengelse, skrev avisen Kommersant.

– Det er vanskelig å svelge anklagene og straffen. Beslutningen er tøff og på sett og vis også ydmykende. Men idrettsutøvernes skjebne og vårt medlemskap i den olympiske familien er likevel det viktigste, skriver Sport Express.

Hockeystjernen Ilja Kovaltsjuk og den tidligere stavhopperen Jelena Isinbajeva er klare til å kompromisse og mener russiske utøvere bør takke ja til å delta i Pyeongchang under nøytralt flagg.

– Vi må absolutt være med i OL. Om vi ikke er med der, betyr det at vi har gitt opp, sier Kovaltsjuk.

– Jeg vil si dette til våre idrettsutøvere: Ikke mist motet og fortsett å trene mot konkurransene, sier Isinbajeva.

Kaller varsler forræder

Det liberaldemokratiske partiets leder, ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij, avfeide IOCs avgjørelse som «idrettsrasisme», mens den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov gjorde det klart at ikke en eneste utøver bosatt i Tsjetsjenia vil delta i OL under nøytralt flagg.

Dagen derpå var også russiske medier opptatt av dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov som lever i skjul på hemmelig adresse i USA. IOC har basert mye av sin argumentasjon på informasjon fra den tidligere lederen for antidopinglaboratoriet i Moskva.

– Grigorij Rodtsjenkov er en absolutt forræder, skriver avisen Komsomolskaja Pravda onsdag.

