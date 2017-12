NTB Sport

– Vi mener at avgjørelsen fattet av IOC-styret er et viktig steg i innsatsen for å beskytte rene utøvere, sier han i en pressemelding fra IBU onsdag.

IBU kommer til å følge opp IOCs retningslinjer vedrørende individuelle russiske utøveres anledning til å delta i OL som nøytrale OL-utøvere.

IBU vil i sakens anledning avholde et ekstraordinært styremøte i Hochfilzen søndag og vil etterpå invitere alle utøvere og ledere til et informasjonsmøte, fulgt av en pressekonferanse.

