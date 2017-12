Bedring i VM-leiren – Løke og Arntzen friskmeldt

NTB Sport

Strek- og bakspilleren ble begge rammet av matforgiftning i forkant av Polen-kampen og ble isolert fra resten av troppen. I samråd med landslagslege Anne Froholdt ble det bestemt at de ikke kunne spille da Polen ble slått hele 35-20.

Onsdag var begge på beina igjen selv om ingen av dem deltok under pressetreffet.

– Nå går det mye bedre. Begge er friske og klare for trening. Det er heller ingen andre som er rammet, og det er vi utrolig glad for. Da de to ble syke etter å ha spist den samme maten, var jeg ganske trygg på at det hadde noe med det å gjøre. Det forsvant heldigvis relativt raskt, sa landslagslege Anne Froholdt til NTB.

Under onsdagens pressetreff ble det også kjent av keeperen Silje Solberg kommer til VM. Hun skal være med på treninger, men skal ikke inn i troppen.

Solberg kom ikke med i den opprinnelige VM-troppen. Katrine Lunde og Kari Aalvik Grimsbø ble foretrukket.

